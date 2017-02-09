تمر اليوم التاسع من فبراير، الذكرى الـ 100 للقاء القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يعود أول لقاء للقطبين الكبيرين إلى 100 عام، حيث خاض الفريقان أول لقاء بينهما 9 فبراير 1917