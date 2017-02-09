أكد سيد عيد - المدير الفني للنصر أن فريقه خسر نقطتين نتيجة أخطاء تحكيمية في المباراة التي نجح خلالها فريق اتحاد الشرطة من اقتناص نقطة التعادل من النصر وانتهت بالتعادل 1/1 ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة دوري القسم الثاني

وقال سيد عيد إن فريقة سجل هدفا صحيحا في الشوط الثاني لم يحتسب وإن الهدف الأول للشرطة جاء بعد تسلل واضح وخطأ على مدافع الشرطة من بداية اللعبة بالإضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء.وطالب عيد لجنة الحكام بإسناد مباريات النصر لحكام دوليين أسوة بمباراة كوكاكولا، ومنتخب السويس التي تم إسنادها للحكم الدولي محمود الحنفي والتعامل مع النصر على أنه النادي المتصدر لقمة القاهرة ومن أقوي المنافسين على الصعود هذا الموسم.