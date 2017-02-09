يلتقي فريق النجم الساحلي اليوم الخميس، مع نظيره نادي الصفاقسي في تمام الساعة الرابعة عصرًا على الملعب الأوليمبي بسوسة، ضمن منافسات الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم في نسختها الــ 63

وكان النجم الساحلي حصل على لقب البطولة تسع مرات وآخر مرة كانت الموسم الماضي 2015/2016، بينما تُوج النادي الصفاقسي 8 مرات وكانت آخر مرة في موسم 2012/2013.يذكر أن الفريقين التقيا خلال تاريخهما في 20 مباراة وفاز النجم الساحلي في 6 مباريات، وفاز نادي الصفاقسي في 5 مباريات، وتعادلا في 9 مباريات.