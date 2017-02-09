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البلدية يتصدر وتعادل الرجاء والحرس بمجموعة بحري.. «تقرير»
انتهت مباريات الجولة الـ 20 للمجموعة الثالثة بحري، بدوري القسم الثاني، باستمرار فريق بلدية المحلة على قمة المجموعة بعد الفوز على المنصورة بهدف نظيف سجله محمد الدقي ليرفع البلدية رصيده إلى 47 نقطة ويتوقف رصيد المنصورة عند 23 نقطة
وشهدت اللقاءات تعادل بدر مع الرجاء سلبيا بدون أهداف، ليصل رصيد الرجاء إلى 42 نقطة ويرفع بدر رصيده إلى 12 نقطة.وفاز فرق فاركو للأدوية على نظيره كفر الشيخ بنتيجة 2/3 ليرفع فاركو رصيده إلى 34 نقطة، ويتجمد رصيد كفر الشيخ عند 33 نقطة، كما حسم التعادل السلبي مباراة فريقي مياه البحيرة وحرس الحدود الذي وصل للنقطة 38 مقابل 10 نقاط للمياه الأخير في ترتيب المجموعة، وبنفس النتيجة انتهت مباراة صيد المحلة مع دكرنس ليصل رصيد الصيد إلى 11 نقطة ويرفع فريق دكرنس رصيده إلى 12 نقطة.وحقق فريق الأوليمبي السكندري فوزا على نظيره اتحاد نبروه بهدفين دون رد ليصل رصيد الأوليمبي إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد نبروه عند النقطة 28.وخطف الحرية الفوز من نظيره كوم حمادة بهدف نظيف ليرفع الحرية رصيده إلى 25 نقطة ويتجمد رصيد كوم حمادة عند 29 نقطة، وتعادل الحمام مع دمنهور، إيجابيًا بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد الحمام إلى النقطة 21 في المركز الـ 13 بينما دمنهور في المركز الثامن برصيد 28 نقطة
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