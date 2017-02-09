كان طارق محجوب، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الرجاء، تقدم باستقالته من تدريب الفريق المطروحي، عقب مباراة بدر أمس الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف على خلفية سوء النتائج، وخاصة في ظل المنافسة على الصعود لدوري الكبار. ويحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 42 نقطة بجدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.