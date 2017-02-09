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نبيل محمود مديرا فنيا للرجاء خلفا لـ«محجوب»
09
فبراير
2017
06:44 AM
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تعاقد مسئولو نادي الرجاء مع نبيل محمود |رامبو| لاعب الزمالك السابق لقيادة فريق الرجاء بالقسم الثاني خلفا لطارق محجوب المدير الفني المستقيل
كان طارق محجوب، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الرجاء، تقدم باستقالته من تدريب الفريق المطروحي، عقب مباراة بدر أمس الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف على خلفية سوء النتائج، وخاصة في ظل المنافسة على الصعود لدوري الكبار. ويحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 42 نقطة بجدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.
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