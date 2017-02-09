يقام اليوم الخميس، العديد من المباريات القوية في كأس مصر والدوريات العربية

.ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد أبرز المباريات.. كأس مصر 2017 / 2016الإسماعيلي مع سموحة 6:00 مساء دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017الفيصلي مع الهلال 7:20 مساءالقادسية مع الأهلي 7:20 مساء الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدمالنادي البنزرتي مع اتحاد بن قردان 3:00 عصراالنجم الساحلي مع النادي الصفاقسي 4:00 مساء