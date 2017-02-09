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مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والدوريات العربية
09
فبراير
2017
03:45 AM
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يقام اليوم الخميس، العديد من المباريات القوية في كأس مصر والدوريات العربية
.ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد أبرز المباريات.. كأس مصر 2017 / 2016الإسماعيلي مع سموحة 6:00 مساء دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017الفيصلي مع الهلال 7:20 مساءالقادسية مع الأهلي 7:20 مساء الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدمالنادي البنزرتي مع اتحاد بن قردان 3:00 عصراالنجم الساحلي مع النادي الصفاقسي 4:00 مساء
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