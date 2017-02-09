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الافيس يبلغ نهائي كأس ملك اسبانيا للمرة الأولى
مدريد (رويترز) - تأهل الافيس إلى نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عندما سجل ادجار مينديز هدفا في الدقيقة 83 ليمنحه الفوز 1-صفر على سيلتا فيجو في إياب الدور قبل النهائي يوم الأربعاء لينتصر 1-صفر في مجموع المباراتين.
ويلعب فريق المدرب ماوريسيو بليجرينو في النهائي في مايو أيار مع برشلونة الفائز باللقب 28 مرة والذي انتصر 3-2 على اتليتيكو مدريد في مجموع المباراتين.
وبعدما أطاح سيلتا بريال مدريد في دور الثمانية لم يستطع الفريق التفوق في استاد مينديزوروتزا حيث انتظرت الجماهير تأهل الافيس لأهم مبارياته منذ الهزيمة 5-4 أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في 2001.
وأنقذ فرناندو باتشيكو حارس الافيس كرة بعد تسديدة من الاسباني الدولي اياجو اسباس والذي لعب كرة أخرى مرت من فوق العارضة بقليل.
وردت العارضة تسديدة من ايباي جوميز لاعب الافيس في الشوط الأول لكن صاحب الأرض سيطر على اللعب في الشوط الثاني وكان يمكنه التقدم عندما سدد البرازيلي ديفرسون كرة قوية فوق العارضة.
وبعد ضربتي رأس من ديفرسون وفيكتور كاماراسا انطلق مينديز داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة من فوق الحارس سيرجيو الفاريز داخل الشباك.
وحصل الافيس على فرصة لتعزيز تقدمه لكن كان عليه تحمل الضغط لست دقائق قبل أن ينتزع التأهل.
وفاز الافيس 2-1 على برشلونة في الدوري في نو كامب في وقت سابق من الموسم الحالي وسيستضيفه يوم السبت.
وقال مانو جارسيا قائد الافيس لمحطة جول التلفزيونية "الجماهير تستحق ذلك. ساندتنا بقوة أمام فريق صعب للغاية. الأمور كانت متكافئة وهذه الجماهير ساندتنا."
وأضاف "سنحتفل بفوزنا الليلة وسنحاول تحقيق المجد في مايو لكننا بالفعل صنعنا التاريخ."
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)
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