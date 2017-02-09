برلين (رويترز) - فاز بروسيا دورتموند 3-2 على ضيفه هيرتا برلين بركلات الترجيح ليتأهل إلى دور الثمانية لكأس ألمانيا لكرة القدم يوم الأربعاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان دورتموند الذي طرد لاعبه سقراطيس باباستاثوبولوس في الوقت الإضافي الأفضل في ركلات الترجيح حيث فشل ثلاثة لاعبين من هيرتا في التسجيل.

وأهدر بيير ايمريك اوباميانج مهاجم دورتموند وفيداد إيبيسفيتش مهاجم هيرتا فرصتين في الشوط الأول قبل أن يمنح سالومون كالو التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 27.

وأدرك ماركو ريوس التعادل لدورتموند بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما ارتدت تسديدة من عثمان ديمبيلي من القائم.

وصنع دورتموند العديد من الفرص في الشوط الثاني.

وحصل باباستاثوبولوس على إنذارين متتاليين ليخرج في الدقيقة 119.

وحافظ صاحب الأرض على هدوئه في ركلات الترجيح قبل أن ينتزع التأهل بعدما أطاح كالو بكرة فوق المرمى.

وواصل شبورتفروينده لوته المنافس في الدرجة الثالثة مسيرته الخيالية بالفوز 2-صفر على ميونيخ 1860 الذي يلعب في الدرجة الثانية ليتأهل إلى دور الثمانية. وأطاح لوته بفيردر بريمن وباير ليفركوزن في طريقه إلى هذا الدور.

وانتصر شالكه 4-1 على ساندهاوزن المنافس في الدرجة الثانية وفاز اينتراخت فرانكفورت 2-1 على هانوفر.

وكان بايرن ميونيخ حامل اللقب فاز 1-صفر على فولفسبورج يوم الثلاثاء ليواصل مشواره في البطولة.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)