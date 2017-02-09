-
رياضة
- دورتموند يهزم هيرتا بركلات الترجيح في كأس ألمانيا
- هدفان رائعان يمنحان ليستر الفوز في الوقت الإضافي على ديربي في كأس انجلترا
- الزمالك عن أزمة شيكابالا:السوبر أهم
- حسام البدري عقدة الزمالكاوية في مباريات القمة.. «بروفايل»
- دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا على حساب هيرتا برلين
- هدف سيبريان يبقي نيس في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي
- ليستر سيتي يفوز على ديربي كاونتي بثلاثية بكأس الاتحاد
- ألافيس يطيح بـ «سيلتا فيجو» ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة
- تدريب استشفائي للاعبي المصري بساحة فندق شيراتون بنيجيريا
- بشير التابعي عن مباراة 6-1: ظلموني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
هدفان رائعان يمنحان ليستر الفوز في الوقت الإضافي على ديربي في كأس انجلترا
لندن (رويترز) - سجل ليستر سيتي هدفين رائعين في الوقت الإضافي عبر ويلفريد نديدي وديماراي جراي ليتأهل إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بالفوز 3-1 على ديربي كاونتي الذي يلعب في الدرجة الثانية في مباراة إعادة يوم الأربعاء.
وخفف الفوز الضغط على ليستر حامل لقب الدوري الممتاز والذي يبتعد عن منطقة الهبوط بنقطة واحدة بعد فشله في الفوز في أي مباراة في الدوري في العام الحالي.
وسجل نديدي المنتقل للفريق في يناير كانون الثاني قادما من جنك البلجيكي هدف التقدم 2-1 بتسديدة قوية بينما مر ديماراي من دفاع ديربي قبل أن يهز الشباك.
وتقدم ليستر في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بضربة رأس من اندي كينج من مدى قريب لكن ديربي أدرك التعادل عبر عبد الرزاق كامارا من ركلة حرة اصطدمت بأحد لاعبي ليستر قبل أن تستقر في المرمى.
ويخرج ليستر الذي مثل ديربي لعب بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين لمواجهة ميلوول في دور الستة عشر يوم 18 فبراير شباط.
ومع عدم وضوح مستقبل ليستر في الدوري الممتاز بعد أن تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي أجرى المدرب كلاوديو رانييري عشرة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 3-صفر أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد.
وتقدم ليستر في بداية الشوط الثاني بعدما أرسل جراي تمريرة عرضية رائعة إلى مارك البرايتون الذي أعادها بضربة رأس إلى كينج الذي هز الشباك من مدى قريب.
لكن هذا التقدم لم يستمر سوى 15 دقيقة عندما اصطدمت كرة بعد ركلة حرة من كامارا بلاعب ليستر بن شيلويل ولم يستطع الحارس رون روبرت تسيلر إيقافها.
وشارك نديدي في الوقت الإضافي واستلم اللاعب النيجري كرة وانطلق نحو مرمى ديربي قبل أن يطلق تسديدة قوية اصطدمت بالقائم قبل دخولها المرمى.
وقبل سبع دقائق من نهاية الوقت الإضافي مر جراي من عدة لاعبين من ديربي وسدد داخل الشباك.
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)