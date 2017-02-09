هدفان رائعان يمنحان ليستر الفوز في الوقت الإضافي على ديربي في كأس انجلترا

لندن (رويترز) - سجل ليستر سيتي هدفين رائعين في الوقت الإضافي عبر ويلفريد نديدي وديماراي جراي ليتأهل إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بالفوز 3-1 على ديربي كاونتي الذي يلعب في الدرجة الثانية في مباراة إعادة يوم الأربعاء.

وخفف الفوز الضغط على ليستر حامل لقب الدوري الممتاز والذي يبتعد عن منطقة الهبوط بنقطة واحدة بعد فشله في الفوز في أي مباراة في الدوري في العام الحالي.

وسجل نديدي المنتقل للفريق في يناير كانون الثاني قادما من جنك البلجيكي هدف التقدم 2-1 بتسديدة قوية بينما مر ديماراي من دفاع ديربي قبل أن يهز الشباك.

وتقدم ليستر في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بضربة رأس من اندي كينج من مدى قريب لكن ديربي أدرك التعادل عبر عبد الرزاق كامارا من ركلة حرة اصطدمت بأحد لاعبي ليستر قبل أن تستقر في المرمى.

ويخرج ليستر الذي مثل ديربي لعب بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين لمواجهة ميلوول في دور الستة عشر يوم 18 فبراير شباط.

ومع عدم وضوح مستقبل ليستر في الدوري الممتاز بعد أن تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي أجرى المدرب كلاوديو رانييري عشرة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 3-صفر أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وتقدم ليستر في بداية الشوط الثاني بعدما أرسل جراي تمريرة عرضية رائعة إلى مارك البرايتون الذي أعادها بضربة رأس إلى كينج الذي هز الشباك من مدى قريب.

لكن هذا التقدم لم يستمر سوى 15 دقيقة عندما اصطدمت كرة بعد ركلة حرة من كامارا بلاعب ليستر بن شيلويل ولم يستطع الحارس رون روبرت تسيلر إيقافها.

وشارك نديدي في الوقت الإضافي واستلم اللاعب النيجري كرة وانطلق نحو مرمى ديربي قبل أن يطلق تسديدة قوية اصطدمت بالقائم قبل دخولها المرمى.

وقبل سبع دقائق من نهاية الوقت الإضافي مر جراي من عدة لاعبين من ديربي وسدد داخل الشباك.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)