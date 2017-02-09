هدف سيبريان يبقي نيس في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي

باريس (رويترز) - بقي نيس في صراع المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما سجل ويلان سيبريان هدفا ليقوده للفوز 1-صفر على ضيفه سانت ايتيين يوم الأربعاء ويستمر على مقربة من موناكو المتصدر.

وأطلق سيبريان تسديدة قوية داخل المرمى بعد عمل جماعي في الدقيقة السابعة ليتعافى نيس من هزيمته 3-صفر أمام موناكو يوم السبت.

وبينما لم يستطع فريق المدرب لوسيان فافر هز الشباك مرة أخرى فإنه لم يواجه مشكلة أمام سانت ايتيين ليستمر في المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 24 مباراة متساويا مع باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني ومتأخرا بثلاث نقاط عن موناكو.

وتعافى اولمبيك ليون من خسارته أمام سانت ايتيين في الجولة الماضية ووضع حدا لهزيمته في ثلاث مباريات متتالية بالفوز 4-صفر على ضيفه نانسي حيث سجل ممفيس ديباي هدفه الأول مع الفريق.

وتقدم مرسيليا إلى المركز السادس برصيد 36 نقطة بالفوز 2-صفر على ضيفه جانجون.

وسجل ديميتري باييه الهدف الثاني في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية منذ انتقاله لمرسيليا مقابل 25 مليون جنيه استرليني (31.4 مليون دولار) قادما من وست هام يونايتد وكان بافتيمي جوميز افتتح التسجيل.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)