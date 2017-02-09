-
رياضة
- هدف سيبريان يبقي نيس في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي
- ليستر سيتي يفوز على ديربي كاونتي بثلاثية بكأس الاتحاد
- ألافيس يطيح بـ «سيلتا فيجو» ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة
- تدريب استشفائي للاعبي المصري بساحة فندق شيراتون بنيجيريا
- بشير التابعي عن مباراة 6-1: ظلموني
- ميلان يتعادل سلبيا مع بولونيا في الشوط الأول
- صحيفة إيطالية: صلاح مثال للاعب المحترف المجتهد
- نشرة الرياضة.. وأبرزها: شدوة الحضري تنفي تقدم تريزيجيه لخطبتها
- الفيشاوي يطالب الأهلي بإعلاء قيم التسامح بعودة الحضري
- بعد تصريح مرتضى.. هل يخضع حلمي لأوامر رئيس الزمالك؟
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
هدف سيبريان يبقي نيس في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي
باريس (رويترز) - بقي نيس في صراع المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما سجل ويلان سيبريان هدفا ليقوده للفوز 1-صفر على ضيفه سانت ايتيين يوم الأربعاء ويستمر على مقربة من موناكو المتصدر.
وأطلق سيبريان تسديدة قوية داخل المرمى بعد عمل جماعي في الدقيقة السابعة ليتعافى نيس من هزيمته 3-صفر أمام موناكو يوم السبت.
وبينما لم يستطع فريق المدرب لوسيان فافر هز الشباك مرة أخرى فإنه لم يواجه مشكلة أمام سانت ايتيين ليستمر في المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 24 مباراة متساويا مع باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني ومتأخرا بثلاث نقاط عن موناكو.
وتعافى اولمبيك ليون من خسارته أمام سانت ايتيين في الجولة الماضية ووضع حدا لهزيمته في ثلاث مباريات متتالية بالفوز 4-صفر على ضيفه نانسي حيث سجل ممفيس ديباي هدفه الأول مع الفريق.
وتقدم مرسيليا إلى المركز السادس برصيد 36 نقطة بالفوز 2-صفر على ضيفه جانجون.
وسجل ديميتري باييه الهدف الثاني في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية منذ انتقاله لمرسيليا مقابل 25 مليون جنيه استرليني (31.4 مليون دولار) قادما من وست هام يونايتد وكان بافتيمي جوميز افتتح التسجيل.
(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)