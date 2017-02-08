وقال شيرين شمس في تصريحات خاصة لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة ميجا اف ام، إن استبعاد عبد الوهاب جاء بموجب أحكام قضائية تخص قضايا تجارية فقط لا غير جار التصالح فيها وفور انتهائها سيكون بمقدوره الانضمام من جديد لمجلس الأهلي. وأضاف شيرين شمس: |ضم محمد جمال هليل لن يعيق أبدا عودة عبد الوهاب كما يظن البعض | ونفى شيرين شمس، ما يتردد بشأن أن القرار صنع ارتباكا وقلقا في معسكر الأهلي بالإمارات قبل مباراة السوبر وأن هناك غضبا من وزير الشباب بسبب صدور القرار قبل 48 ساعة من مباراة قمة السوبر بين الأهلي والزمالك.وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن ما يتردد غير صحيح بالمرة والفريق في قمة التركيز والأمور الإدارية لا تشغله على الإطلاق كما أن الوزير كان لا يملك إلا إصدار القرار اليوم لأن مجلس الأهلي انتهت ولايته.