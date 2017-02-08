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الجدول الكامل لبطولة قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 2002
08
فبراير
2017
20:45 PM
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أعلنت لجنة قطاعات القاهرة الكبري، الجدول الكامل لبطولة مواليد 2002 لكرة القدم بمشاركة 9 فرق من مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية
وتنطلق المسابقة بعد غد الجمعة، ويتقابل في الأسبوع الأول كلا من شبلنجة مع الإعلاميين، والطيران مع الكوم الأحمر، والشمس مع الغابة، وسيجوارت مع 6 أكتوبر، وحصل حدائق الأهرام على راحة.
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