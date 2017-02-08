وتنطلق المسابقة بعد غد الجمعة، ويتقابل في الأسبوع الأول كلا من شبلنجة مع الإعلاميين، والطيران مع الكوم الأحمر، والشمس مع الغابة، وسيجوارت مع 6 أكتوبر، وحصل حدائق الأهرام على راحة.