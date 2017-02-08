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جدول مسابقة قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 99
08
فبراير
2017
20:45 PM
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أعلنت لجنة قطاعات القاهرة الكبرى، الجدول الكامل لبطولة مواليد 1999، لكرة القدم بمشاركة 10 فرق والمقرر انطلاقها يوم السبت 18 فبراير الجاري بنظام دور واحد
ويتقابل في الأسبوع الأول، التعاون مع أبوالنمرس، وبنها مع الشمس، والمطرية مع الصيد، ومصر للتأمين مع شباب طوخ، وحدائق الأهرام مع 15 مايو.
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