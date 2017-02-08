-
رياضة
- شارابوفا تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة مدريد المفتوحة
- رئيس الاتحاد الانجليزي سيستقيل إذا رفضت الحكومة إصلاحاته
- الزمالك يحيي ذكرى الدفاع الجوي: تظل رمزا للانتماء للأبيض
- مطالبات بإقالة مختار بعد خروج الاتحاد من كأس مصر
- «العشري» يمنح لاعبي إنبي 24 ساعة راحة بعد الفوز على الاتحاد
- السكة يفوز على الكهرباء بهدفين في المظاليم
- إنبي بعد ثلاثية الاتحاد: فوز معنوي وبداية موفقة لـ«جدو» الصغير
- إبراهيم صلاح يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا للسوبر
- كورتوا: عدم المشاركة بمنافسات أوروبية لا يعطي تشيلسي أفضلية
- جونيور آجايي قائد غزوات الأهلي الهجومية في السوبر «بروفايل»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
7 صور ترصد استعدادات الزمالك للقاء السوبر
تنشر «فيتو» 7 صور، تم التقاطها خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمقام حاليًا في مدينة أبو ظبي بالإمارات؛ استعدادا لمباراة السوبر أمام الأهلي، يوم الجمعة المقبل
وتخلص هذه الصور الأحداث المهمة، التي شهدها معسكر القلعة البيضاء، قبل مواجهة الأهلي:1- رفض إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق الأبيض الحصول على راحة، بعد وصوله اليوم إلى الإمارات، قادمًا من القاهرة.2- في الوقت الذي ظهرت ملامح التفاؤل على وجه محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، قبل المواجهة المرتقبة أمام الفريق الأحمر.3- وشهد المعسكر حالة من التركيز الكبيرة للثنائي أسامة إبراهيم الظهير الأيمن، ومحمد ناصف الظهير الأيسر؛ استعدادا لقيادة الزمالك في السوبر.4- كما شارك علي جبر وأيمن حفني في تدريبات الفريق؛ لتتأكد جاهزيتهما لمباراة خاصة، وأن الأول كان يعاني من الإرهاق، والآخر يعاني من إصابة في الخلفية.5- خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريباته بقوة؛ استعدادا لقيادة وسط ميدان الزمالك.6- خاض باسم مرسي مهاجم الفريق منافسة شرسة في تدريبات الزمالك، مع زملائه حسام باولو وأحمد جعفر وستانلي؛ من أجل حجز مقعد في التشكيل الأساسي.7- ويبقى التأكيد على أن محمد حلمي حرص، اليوم الأربعاء، على منح لاعبيه جرعات تدريبية خفيفة؛ خوفًا من حدوث إرهاق للاعبين.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)