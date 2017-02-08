وتخلص هذه الصور الأحداث المهمة، التي شهدها معسكر القلعة البيضاء، قبل مواجهة الأهلي:1- رفض إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق الأبيض الحصول على راحة، بعد وصوله اليوم إلى الإمارات، قادمًا من القاهرة.2- في الوقت الذي ظهرت ملامح التفاؤل على وجه محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأبيض، قبل المواجهة المرتقبة أمام الفريق الأحمر.3- وشهد المعسكر حالة من التركيز الكبيرة للثنائي أسامة إبراهيم الظهير الأيمن، ومحمد ناصف الظهير الأيسر؛ استعدادا لقيادة الزمالك في السوبر.4- كما شارك علي جبر وأيمن حفني في تدريبات الفريق؛ لتتأكد جاهزيتهما لمباراة خاصة، وأن الأول كان يعاني من الإرهاق، والآخر يعاني من إصابة في الخلفية.5- خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريباته بقوة؛ استعدادا لقيادة وسط ميدان الزمالك.6- خاض باسم مرسي مهاجم الفريق منافسة شرسة في تدريبات الزمالك، مع زملائه حسام باولو وأحمد جعفر وستانلي؛ من أجل حجز مقعد في التشكيل الأساسي.7- ويبقى التأكيد على أن محمد حلمي حرص، اليوم الأربعاء، على منح لاعبيه جرعات تدريبية خفيفة؛ خوفًا من حدوث إرهاق للاعبين.