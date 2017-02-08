تمنى سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، أن تعبر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي تقام في السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد محمد بن زايد، عن قوة العلاقة بين الناديين ومكانتهما بالمنطقة العربية، وأن تكون المباراة فرصة كبيرة للتأكيد على الروح الطيبة بينهما