نفى محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن الراعية لاتحاد الكرة، المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، قيام شركة صلة الراعية للنادي الأهلي بشراء أغلبية تذاكر المباراة التي تقام باستاد محمد بن زايد في السادسة مساء الجمعة المقبل، من أجل دعم الفريق الأحمر وضمان حضور جماهيره

وأضاف كامل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأبو ظبي أن الشركة اتبعت نظاما جيدا من أجل عدم السماح لأي فرد أو شركة بشراء تذاكر إضافية واستغلالها، من خلال السماح بشراء خمس تذاكر لكل فرد على النظام المتبع للشراء على الإنترنت، وتم زيادتها إلى عشرة تذاكر للسماح لحضور أسر كاملة، وأكد عدم السماح لأي شركة بعدم شراء أكثر من 100 تذكرة فقط.