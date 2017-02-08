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نتائج الجولة الـ20 بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني
08
فبراير
2017
17:45 PM
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انتهت اليوم الأربعاء مباريات الجولة 20 للمجموعة الثانية القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني، بتعادل فريق النصر المتصدر برصيد 46 نقطة مع نظيره فريق اتحاد الشرطة 1-1
وجاءت باقي نتائج المجموعة كالتالي: فوز فريق البنك الأهلي مع فريق جمهورية شبين 3-0، فريق نجوم المستقبل مع الشهداء 2-1، وفوز الزرقا على الترسانة 2-0، ودمياط مع القناة 1-0، فوز فريق المريخ مع فريق إف سي مصر 1-0، وتعادل فريق المصرية للاتصالات مع الشرقية للدخان 0-0.
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