واستقل كل لاعب سيارة عسكرية يقودها أحد جنود الجيش الكاميروني وتحمل اسمه لتجوب شوارع العاصمة الكاميرونية كنوع من التكريم للاعبين.وكان منتخب الكاميرون حصد اللقب الأفريقي بعد الفوز على منتخب مصر بهدفين لهدف في المباراة النهائية.