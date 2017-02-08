يتوجه أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وإسماعيل يوسف مدير الكرة بالقلعة البيضاء، لحضور المؤتمر الخاص بترتيبات مباراة السوبر والتي ستجمع الفريق الأبيض مع غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل بالإمارات