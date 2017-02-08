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إسماعيل يوسف يكشف برنامج ثلاثي الزمالك الدوليين
08
فبراير
2017
17:45 PM
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أكد إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن معسكر فريقه كان جيدًا، وساعدهم على الاستعداد لمباراة السوبر أمام الأهلي في السادسة مساء الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية في مباراة السوبر المحلي
وتمني تيجانا على هامش المؤتمر الصحفي الذي تقيمه شركة بريزنتيشن، أن يقدم الفريقين مباراة تليق باسم مصر وأن تكون هناك روح رياضية وعدم إثارة أي أزمة.وأكد أن على جبر وطارق حامد سيشاركان في مران اليوم بعد الحصول على راحة أمس بعد الوصول، ويحصل إبراهيم صلاح على راحة اليوم ويشارك في تدريب الغد، مضيفا أن أيمن حفني سيكون متواجدا في مران اليوم استعدادا للسوبر.
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