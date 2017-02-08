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قرار صادم من وزير الرياضة بشأن مجلس إدارة الأهلي
08
فبراير
2017
13:13 PM
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القاهرة- مصراوي: أكد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الساعات المقبلة سوف تشهد تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي خلفا للحالي
وكانت وزارة الرياضة قد قررت تعيين المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر، في أعقاب صدور حكم قضائي بحل نفس المجلس |المنتخب| بسبب وجود مخالفات في العملية الانتخابية.
ويتكون المجلس المعين في النادي الأهلي من محمود طاهر رئيسا، وعضوية كل من محمد عبدالوهاب، وعماد وحيد، ومهند مجدي، ومروان هشام وكامل زاهر أمين صندوق.
وقال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن المجلس الجديد سيكون خلال ساعات.
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