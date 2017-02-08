في الذكرى الثانية لرحيل الـ 20.. ميدو: ماتوا غدرا .. وجابر: لن ننساكم

كتب- علي البهجي: أحيا عدد من نجوم الرياضة الذكرى الثانية لرحيل 20 فرد من جماهير النادي الزمالك في الموسم قبل الماضي

وحرص حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على تخليد تلك الذكرى.

وكتب إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي |تويتر| :| رحم الله جماهيرنا - باقون معنا بأرواحكم الطاهرة|.

كما كتب أحمد حمودي، لاعب الزمالك السابق والمنضم حديثا للقلعة الحمراء عبر |تويتر|: | ذهبوا الي جنه الخالدين... رحم الله العشرين|.

ومن جانبه لم ينس أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، إحياء ذكرى رحيل 20 فرد من جماهير القلعة الحمراء.

وكتب |ميدو| عبر موقع التواصل الاجتماعي |توتير|: ربي ارحم جماهير الزمالك الوفية التي ماتت غدرا..شهدا نادينا العزيز أنتم في مكان افضل منا..جميعكم في الجنه ان شا الله|.

ودعا الإعلامي خالد الغندور، لجماهير الزمالك الراحلة، مؤكدًا أنه لن ينساهم .

وكتب |الغندور| عبر |تويتر|:| الله يرحم مشجعين نادي الزمالك و يجعل الجنة مكانهم و انا لن انساهم أبدا فهؤلاء هم المعني الحقيقي لقيمة نادي الزمالك و هؤلاء هم سبب شهرة اللاعبين و اتمني من الله القادر ان يريح قلوب اهاليهم بالعدالة الناجزة و الحمد لله رب العالمين علي كل شيء|.

وكتب عمر جابر، المحترف في صفوف بازل السويسري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي|تويتر|:| لن ننسى الـ 20|.

وأكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ذكراهم ستظل في القلوب والعقول مهما طال الزمان.

وكتب أبو تريكة عبر |تويتر|:| ستظل طهارة ارواحكم وبراءة قلوبكم و نقاء انتماءكم وصفاء نواياكم ذكرى محفورة فى عقولنا مهما طال الزمن. رحم الله شهداء الدفاع الجوي|.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة