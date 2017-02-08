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بالصور.. مباريات الجولة الأولى لدوري سوبر القاهرة مواليد 2000
حددت منطقة القاهرة انطلاق دوري السوبر تحت 16 سنة مواليد 2000، بعد غد الجمعة
وأسفرت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، عن مواجهة الاتصالات مع منشية ناصر، وشباب المعادي مع إسكو، والتربية والتعليم مع الوايلي، ورويال مع مصر للتأمين، والزهور مع عين الصيرة.ويتقابل في الجولة الأولى للمجموعة الثانية كل من المقاولون مع الداخلية، والري مع الشمس، والطيران مع منشية التحرير، والمطرية مع المصري القاهري، وحصل النيل على راحة.كانت منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة الكابتن إبراهيم القصاص، أجرت مساء أمس الثلاثاء، قرعة دوري السوبر لمواليد 2002 و2001 و2000 و1999 و1997.وحضر مراسم القرعة مندوبو الفرق المشاركة، وإبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة، ومحمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة، ومصطفى النادي عضو مجلس الإدارة، وأيمن حسان مدير إدارة المسابقات بالمنطقة، وشاكر عبادة مستشار مجلس إدارة منطقة القاهرة.
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