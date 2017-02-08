يلتقي فريق ديبورتيفو ألافيس في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، نظيره سيلتا فيجو، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا في نسختها الــ116

وكان فريق ديبورتيفو ألافيس، شارك في البطولة 16 مرة، بينما شارك سيلتا فيجو 17 مرة، ولم يحصل أي من الفريقين على اللقب.والتقى الفريقان خلال تاريخهما في 19 مباراة، وفاز ديبورتيفو ألافيس في 6 مباريات، بينما فاز سيلتا فيجو في 7 مباريات، وتعادلا في 6 مباريات منها مرتان بطريقة سلبية.يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.