يستضيف بلدية المحلة المتصدر برصيد 44 نقطة نظيره المنصورة الحادي عشر برصيد 26 نقطة، ويحل الرجاء صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق بدر الخامس عشر برصيد 14 نقطة.كما يستضيف مياه البحيرة الآخير برصيد 9 نقاط صاحب المركز الثالث حرس الحدود برصيد 37 نقطة، ويلتقي اتحاد نبروه برصيد 28 نقطة بالمركز الثامن نظيره الأوليمبي برصيد 26 نقطة في المركز العاشر. بينما يواجه نادي الحرية صاحب المركز الثاني عشر نظيره مركز شباب كوم حمادة السابع برصيد 29 نقطة على ملعب مركز شباب مطروح، ويلتقي فاركو صاحب المركز الخامس برصيد 31 نقطة نظيره كفر الشيخ الخامس برصيد 33 نقطة.ويستضيف صيد المحلة السابع عشر برصيد 10 نقاط نظيره دكرنس السادس عشر برصيد 11 نقطة على ملعب دقادوس في صراع الهروب من الهبوط، ويلتقي شربين صاحب المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة نظيره غزل المحلة السادس برصيد 30 نقطة.