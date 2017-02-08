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سوهاج يواصل مطاردة الأسيوطي والمنيا يفوز بمجموعة الصعيد «تقرير»
انتهت مباريات الجولة الــ20 بالمجموعة الأولى |الصعيد| بدوري القسم الثاني بتصدر الأسيوطي المجموعة بعد الفوز أمام فريق الواسطى بهدفين مقابل هدف ليرفع الأسيوطي رصيده إلى 47 نقطة محافظًا على قمة المجموعة، فيما تجمد رصيد فريق الواسطى عند 15 نقطة
وحقق فريق سوهاج فوزا كبيرا على نظيره فريق طهطا بنتيجة 1/3 ليصل رصيد سوهاج إلى 36 نقطة في المركز الثاني، ويبقى رصيد طهطا عند 21 نقطة، كما حقق فريق الألومنيوم فوزا مهما على نظيره فريق الجونة بنتيجة 1/2 ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، ويتوقف رصيد الجونة عند النقطة 31 وبنفس النتيجة.وفاز فريق المنيا على فريق المدينة المنورة بثنائية نظيفة ليصل رصيد المنيا إلى 26 نقطة، ويتجمد رصيد المدينة عند 21 نقطة، كما تعادل بني سويف مع الفيوم سلبيا دون أهداف ليصل رصيد بني سويف إلى 29 نقطة ويفع الفيوم رصيده إلى 22 نقطة.وتعادل أيضًا فريق ناصر الفكرية مع كيما أسوان بهدف لكل فريق ليرفع الفكرية رصيده إلى 21 نقطة ويصل رصيد كيما إلى النقطة 25، في حين حسم التعادل السلبي مباراة طامية مع قنا ليرفع طامية رصيده إلى 14 نقطة، ويرفع قنا رصيده إلى 19 نقطة. بينما فاز ديروط على البداري ليصل رصيد ديروط إلى 25 نقطة، ويتجمد رصيد البداري عند 13 نقطة في قاع المجموعة.
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