يحل ميلان في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ضيفا ثقيلا على فريق بولونيا في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري الإيطالي في لقاء يقام على ملعب الأخير ريناتو دال آرا