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ميلان يبحث عن العودة لسكة الانتصارات أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
08
فبراير
2017
06:45 AM
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يحل ميلان في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ضيفا ثقيلا على فريق بولونيا في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري الإيطالي في لقاء يقام على ملعب الأخير ريناتو دال آرا
ويبحث ميلان بقيادة المدير الفني فيتشنزو مونتيلا عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث بعد أن تعثر بالجولات الثلاث الماضية بالتعادل ليتراجع للمركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة.وفي الجولة نفسها يبحث يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 54 نقطة عن تحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية عندما يواجه كروتوني في السابعة مساء.
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