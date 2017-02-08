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ليستر سيتي يلتقي ديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي
08
فبراير
2017
06:45 AM
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يلتقي فريق ليستر سيتي في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، نظيره ديربي كاونتي، على ستاد ووكرز، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي في نسختها الـ113
وشارك ليستر سيتي في البطولة 21 مرة، بينما توج فريق ديربي كاونتي باللقب مرة واحدة فقط في تاريخه في عام 1946.والتقى الفريقان خلال تاريخهما في 6 مباريات فقط، وفاز ليستر سيتي في 4 مباريات، كما لم يستطع ديربي كاونتي أن يفوز إلا في مباراة واحدة، وتعادلا في أخرى.
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