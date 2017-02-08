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بوروسيا دورتموند يواجه هيرتا برلين بكأس ألمانيا
يلتقي شبورتفرويندة لوتة في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق ميونخ 1860 على ستاد فريمو، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس ألمانيا في نسختها الـ76
كان |لوتة| شارك في البطولة 3 مرات سابقًا، بينما توج الأخير باللقب مرتين.ويواجه ساند هاوزن والتي تُعد هذه المشاركة الحادية عشرة له في البطولة نظيره فريق شالكه 04 في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب هاردتوالد ستاديون.كما يحل فريق بوروسيا دورتموند والذي حصل على لقب البطولة ثلاث مرات ضيفًا على هيرتا برلين الذي شارك 23 مرة بالبطولة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب سيجنال ايدونا بارك.وتُختتالساعة العاشرة إم مواجهات اليوم بمباراة فريق هانوفر 96 الذي شارك 22 مرة بالبطولة مع نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت، والذي توج بلقب البطولة 4 مرات على ملعب أود أرينا في تمام إلا ربع مساءً.
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