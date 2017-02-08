واحتل هاشتاج «العشرين دايما حاضرين» ترند مصر على تويتر، وجذب الهاشتاج مئات النشطاء على الموقع، وجاءت غالبية التعليقات على الهشتاجين، من قبل مشجعي القلعة البيضاء، مواسية لأهالي الضحايا ومطالبة بالقصاص من الجناة.يذكر أن 20 مشجعًا زملكاويًا، لقوا مصرعهم بسبب التدافع، وذلك لمشاهدة مباراة القلعة البيضاء مع نادي إنبي ضمن منافسات الدوري العام، أمام ستاد الدفاع الجوي في 8 فبراير 2015، في واقعة اشتهرت إعلاميًّا بـ«مذبحة الدفاع الجوي».