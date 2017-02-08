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هاشتاج ذكرى مذبحة الدفاع «العشرين دايما حاضرين» الأكثر تداولا على تويتر
08
فبراير
2017
04:45 AM
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دشن مشجعو نادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاجي «العشرين دايما حاضرين» و«افتح بنموت»، وذلك لإحياء الذكرى الثانية، لمذبحة ستاد الدفاع الجوي، والذي راح ضحيتها 20 من مشجعي نادي الزمالك؛ بسبب التدافع، أمام ستاد الدفاع الجوي
واحتل هاشتاج «العشرين دايما حاضرين» ترند مصر على تويتر، وجذب الهاشتاج مئات النشطاء على الموقع، وجاءت غالبية التعليقات على الهشتاجين، من قبل مشجعي القلعة البيضاء، مواسية لأهالي الضحايا ومطالبة بالقصاص من الجناة.يذكر أن 20 مشجعًا زملكاويًا، لقوا مصرعهم بسبب التدافع، وذلك لمشاهدة مباراة القلعة البيضاء مع نادي إنبي ضمن منافسات الدوري العام، أمام ستاد الدفاع الجوي في 8 فبراير 2015، في واقعة اشتهرت إعلاميًّا بـ«مذبحة الدفاع الجوي».
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