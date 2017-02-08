وتستعرض «فيتو» مواعيد أبرز المباريات. كأس ملك إسبانيا 2016/2017:ديبورتيفو ألافيس مع سيلتا فيجو 10:00 مساءً كأس ألمانيا 2016/2017:ساند هاوزن مع شالكه 7:30 مساءًبوروسيا دورتموند مع هيرتا برلين 9:45 مساءًهانوفر مع آينتراخت فرانكفورت 9:45 مساءً دوري أبطال آسيا 2017:شنغهاي شنهوا مع بريزبان روار 1:45 ظهرًا الدوري الإيطالي: كروتوني مع يوفنتوس 7:00 مساءً بولونيا مع ميلان 9:45 مساءً الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2016/2017:ميتز مع ديجون 8:00 مساءًليون مع نانسي 8:00 مساءًباستيا مع نانت 8:00 مساءًلوريان مع تولوز 8:00 مساءًنيس مع سانت إيتيان 8:00 مساءًانجيه مع رين 8:00 مساءًمارسيليا مع جانجون 10:00 مساءً كأس الاتحاد الإنجليزي:ليستر سيتي مع ديربي كاونتي 9:45 مساءً