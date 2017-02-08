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بالصور.. مباريات الجولة الأولى لسوبر القاهرة تحت 14 و15 سنة
أجرت منطقة القاهرة قرعة دوري السوبر لمواليد 2001 و2002، وأسفرت الجولة الأولى للمجموعة الأولى تحت 14 سنة لمواليد 2002 والمقرر لها 10 فبراير الجاري، عن مواجهة بين مصر للتأمين مع حلوان القبلية، والوايلي مع سراي القبة، والمعادي مع حلوان البلد، وشباب المعادي مع حلوان الجديدة
ويلتقي بالمجموعة الثانية، عين الصيرة مع منشية التحرير، وهليوبوليس مع عرب الحصن، ومنشأة ناصر مع المستقبل، ومصمص مع التربية والتعليم.ويتقابل في المجموعة الأولى لسوبر القاهرة تحت 15 سنة مواليد 2001، والمقرر له 10 فبراير الجاري، كلا من التنمية سبورت مع الاتصالات، والشمس مع نشيء العمال، والسكة الحديد مع حلوان العام، وحصل المرج على راحة، وفي المجموعة الثانية يواجه الغابة نظيره منشية التحرير، والشرطة مع مصر للتأمين، ومصر الجديدة مع صيد المحلة.كانت منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة الكابتن إبراهيم القصاص، أجرت مساء أمس الثلاثاء، قرعة دوري السوبر لمواليد 2002 و2001 و2000 و1999 و1997.وحضر مراسم القرعة مندوبو الفرق المشاركة، وإبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة، ومحمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة، ومصطفى النادي عضو مجلس الإدارة، وأيمن حسان مدير إدارة المسابقات بالمنطقة، وشاكر عبادة مستشار مجلس إدارة منطقة القاهرة.
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