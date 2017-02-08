كهربا: لا بديل عن الذهاب لكأس العالم.. وأبو تريكة بالنسالبي تاريخ

كتب- علي البهجي: أبدى محمود عبد المنعم |كهربا|، جناح منتخب مصر ونادي اتحاد جدة السعودي، لخسارة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أفيمت بالجابون، وفاز بها منتخب الكاميرون

وقال كهربا خلال استضافته ببرنامج الحريف عبر قناة |دي إم سي سبورتس|: بعد خسارة أمم أفريقيا لا بديل عن الذهاب لكأس العالم.. دة حلم الشعب المصري كله|.

وأضاف أن خلال البطولة كان هناك الكثير من المواقف التي ستظل في ذاكرته.

وتابع:| في مباراة المغرب عمر جابر نظر للسماء قبل اللقاء وأبلغني بتسجيل هدف الفوز في شباك أسود الأطلس|.

وأكمل:| كنا بنكسب في أمم إفريقيا بسبب روح اللاعيبة وحبهم لبعض ومكنش فيه حاجة أسمها |أهلي وزمالك||.

وأوضح أن الجميع شعر بالحزن لكم الانتقادات التي طالت محمد النني، لاعب آرسنال، مشيرًا إلى أنه أبلغ النني قبل المباراة النهائية أمام الكاميرون بقدرته على التسجيل في تلك المباراة المصيرية.

وتطرق للحديث عن محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، قائلا:| الراجل ده بالنسبالي تاريخ|.

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