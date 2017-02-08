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موناكو يهزم مونبلييه 2-1 وباريس سان جيرمان ينتزع فوزا متأخرا على ليل
(رويترز) - فاز موناكو متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم 2-1 على مضيفه مونبلييه يوم الثلاثاء بينما انتزع باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني انتصارا في اللحظات الأخيرة على ليل بالنتيجة ذاتها بعدما بدا أن خطأ الحارس ألفونس أريولا سيكلفه الفوز.
وتقدم موناكو بهدفين بعد 20 دقيقة عن طريق كاميل جليك بضربة رأس - بعد خطأ من جيفري جوردن - وتسديدة المهاجم الشاب كيليان مبابي قبل أن يقلص الفريق صاحب الأرض الفارق مع بداية الشوط الثاني بضربة رأس من هيلتون البالغ عمره 39 عاما.
وطرد جيمرسون مدافع موناكو في الدقيقة 88 لكنه صمد ليصل رصيده إلى 55 نقطة من 24 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان الذي واصل مطاردته حين وضع البديل لوكاس مورا الكرة في الشباك عقب تصدي الحارس فينسن إنياما لتسديدة إدينسون كافاني.
وكسر باريس سان جيرمان دفاع ليل الصلب المثير للإعجاب في الدقيقة 70 عندما سجل كافاني مهاجم اوروجواي بكتفه بعد أن وصلته الكرة إثر ركلة حرة.
وتعادل نيكولا دي بريفي للضيوف عقب 16 دقيقة أخرى بعدما فقد أريولا الكرة أمام مرماه. وتنفس الحارس البالغ عمره 23 عاما الصعداء بعد هدف لوكاس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)
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