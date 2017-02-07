وقام اللاعبون بالخضوع لعملية الاستشفاء التي قام بها المدير الفني قبل مران الفريق الذي أقيم منذ قليل. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجزيرة الإماراتي بالسوبر المصري.