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طبيب الأهلي يعالج إرهاق اللاعبين بالثلج
07
فبراير
2017
18:46 PM
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قام الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بتجهيز مغطس ثلج لجميع اللاعبين لإزالة الإرهاق الذي يعانون منه خاصة اللاعبين الدوليين
وقام اللاعبون بالخضوع لعملية الاستشفاء التي قام بها المدير الفني قبل مران الفريق الذي أقيم منذ قليل. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجزيرة الإماراتي بالسوبر المصري.
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