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شالهان أوغلو لاعب ليفركوزن يتنازل عن راتبه خلال فترة الايقاف
برلين (رويترز) - أعلن هاكان شالهان أوغلو لاعب باير ليفركوزن يوم الثلاثاء أنه لن يتقاضى راتبا أو حوافز من ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني خلال فترة ايقافه أربعة أشهر من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وسيغيب لاعب الوسط المهاجم البالغ عمره 22 عاما عما تبقى من الموسم بعدما دعمت محكمة التحكيم الرياضية الأسبوع الماضي ايقافا فرضه (الفيفا) في ضوء نزاع تعاقدي مع نادي طرابزون سبور التركي يعود إلى عام 2011.
كما ألزم القرار شالهان اوغلو - الذي انتقل حينها إلى كارلسروهه الألماني - بدفع 100 ألف يورو لطرابزون سبور. وانضم إلى ليفركوزن في 2014.
وقال لاعب تركيا في بيان "ليس لباير ليفركوزن أي صلة على الاطلاق بهذه الواقعة ولكنه تضرر على الصعيدين الرياضي والمالي من هذه العقوبة."
وأضاف "ولهذا فمن الواضح بالنسبة لي أنه لا يمكنني أن ألحق مزيدا من الأذى بالنادي وسأتنازل عن راتبي خلال فترة العقوبة."
وتقدم طرابزون بشكوى الى الفيفا في أبريل نيسان 2013 يزعم فيها ان شالهان أوغلو انتهك بنود تعاقده دون مبرر عادل عندما وقع لنادي كارلسروهه الالماني في 2011.
(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير اشرف حامد)
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