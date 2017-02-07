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تألق لاف وجيمس وراء انتصار مثير لكافاليرز
(رويترز) - تألق كيفن لاف وليبرون جيمس لينتفض كليفلاند كافاليرز ويفوز 140-135 على واشنطن ويزاردز بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الاثنين.
وسجل لاف 39 نقطة وأضاف جيمس 32 نقطة لينجح كافاليرز في إيقاف سلسلة من 17 انتصارا متتاليا لويزاردز على أرضه بالمسابقة.
وتعرض جيمس للطرد لأول مرة في أكثر من ثلاث سنوات بعدما احتسب ضده ستة أخطاء قبل أربع دقائق و13 ثانية من نهاية الوقت الإضافي.
وسجل جيمس رمية ثلاثية مذهلة بتصويب الكرة في اللوحة قبل أن تدخل الحلقة قبل 0.3 ثانية على نهاية الوقت الأصلي وسط حالة من الذهول والصدمة من مشجعي أصحاب الأرض ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.
وأنهى جيمس المباراة بتمرير 17 كرة حاسمة في رقم قياسي لهذا اللاعب المخضرم خلال مشواره الحافل.
كما ظهر كايري إيرفينج بشكل رائع وسجل 11 نقطة في الوقت الإضافي من أصل 23 نقطة خلال اللقاء وجاءت سبع نقاط في آخر 62 ثانية.
وفي لقاء آخر سجل بول جورج 21 نقطة ليفوز إنديانا بيسرز 93-90 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.
وأحرز راسل وستبروك لاعب ثاندر 27 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة كما مرر تسع كرات حاسمة لكنه أهدر مرتين فرصة إدراك التعادل عن طريق رمية ثلاثية في آخر 7.8 ثانية منها واحدة في آخر لحظة.
وأضاف جيف تيج 17 نقطة لإنديانا الذي عزز أفضل مسيرة للفريق هذا الموسم وحقق فوزه السابع على التوالي رغم أن نسبة التصويبات الناجحة خلال سير اللقاء بلغت 37.9 بالمئة فقط.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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