يتوجه ظهر اليوم خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ شريف إكرامي وعبد الله السعيد وأحمد حجازي وسعد سمير وأحمد فتحي إلى الإمارات؛ للالتحاق بمعسكر الفريق هناك استعدادًا للقاء السوبر المقرر إقامته الجمعة المقبلة على ستاد نادي الجزيرة الإماراتي

وكان لاعبو الفريق الدوليون عادوا إلى القاهرة، ظهر أمس الإثنين، من الجابون بعد الحصول على المركز الثاني ببطولة الأمم الأفريقية إثر الخسارة من الكاميرون بهدفين لهدف.