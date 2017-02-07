يحضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش للمحترفين، وبطولة العالم لفردي السيدات، بحضور رجلي الأعمال المهندس نجيب وسميح ساويرس، وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش

وأكد وزير الرياضة: «أن البطولة التي تقام على أرض مصر للمرة السادسة على التوالي للرجال والثانية للسيدات، وتعد حدثًا رياضيًّا مهمًا لتنشيط السياحة الرياضية بمصر، وخاصة أن البطولة يشارك بها أقوى لاعبي العالم للرجال والسيدات في لعبة الإسكواش».