تنطلق 8 مباريات، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع العشرين لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني؛ حيث يحل الواسطي بالمركز الخامس عشر، ضيفا على الأسيوطي متصدر المجموعة برصيد |44| نقطة

بينما يواجه سوهاج بالمركز الثاني برصيد |33| نقطة، نظيره طهطا بالمركز الثاني عشر برصيد |21| نقطة.ويستضيف طامية بالمركز السادس عشر برصيد |13| نقطة، نظيره قنا بالمركز الرابع عشر برصيد |18| نقطة، ويواجه بني سويف بالمركز الخامس برصيد |28| نقطة، نظيره الفيوم بالمركز العاشر برصيد |21| نقطة، وذلك على ملعب استاد بني سويف، ويستضيف ديروط بالمركز التاسع برصيد |22| نقطة، نظيره البداري بالمركز الأخير برصيد |13| نقطة.ويستضيف الألومنيوم بالمركز السادس برصيد |26| نقطة، نظيره الجونة بالمركز الرابع برصيد |31| نقطة، على ملعب الألومنيوم. كما يواجه ناصر الفكرية بالمركز الثالث عشر برصيد |20| نقطة، نظيره كيما أسوان بالمركز السابع برصيد |24| نقطة، وذلك على ملعب الفكرية.ويواجه المدينة المنورة بالمركز الحادي عشر برصيد |21| نقطة، نظيره المنيا بالمركز الثامن برصيد |23| نقطة، وذلك على ملعب الأخير.ويحصل تليفونات بني سويف على راحة هذا الأسبوع