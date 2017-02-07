تنطلق منافسات الأسبوع الـ 20 للمجموعة الثانية |القاهرة والقناة| لمسابقة دوري القسم الثاني، بإقامة مباراة واحدة في الثالثة إلا ربع من عصر اليوم الثلاثاء، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاولا في مواجهة صعبة بملعب الدفاع الجوي الفرعي أمام فريق منتخب السويس