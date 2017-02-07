يتوجه في الثانية عصر اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إمارة أبو ظبي استعدادا لمواجهة الزمالك بلقاء السوبر المصري، والمقرر إقامته الجمعة المقبلة على ستاد الجزيرة الإماراتي

وكان الفريق دخل معسكرا مغلقا الفترة الماضية بمدينة دبي، ومن المقرر أن ينتقل عصر اليوم إلى أبو ظبي، والتي تشهد إقامة اللقاء المهم.تجدر الإشارة إلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سبق البعثة صباح أمس لترتيب إجراءات الإقامة وملاعب التدريب قبل وصول الفريق.