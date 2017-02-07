تنطلق اليوم مباريات كأس مصر؛ حيث يلتقي الشرقية مع طلائع الجيش على ستاد السويس، في الرابعة عصرا، كما يلتقي في السابعة مساءً وادي دجلة مع طنطا، وذلك في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم