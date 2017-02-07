يلتقي في الثالثة والربع من عصر اليوم الثلاثاء، فريق الحمام مع فريق ألعاب دمنهور بافتتاح مباريات الجولة 20 من المجموعة الثالثة |بحري| للدوري القسم الثاني على ملعب مركز شباب الحمام بمطروح