كتب- عمر قورة: لم تلبث نيران أزمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع محمود عبدالرازق |شيكابالا| أن تهدأ، حتى توترت العلاقة مجددًا باستبعاد لاعب الفريق من قائمة مباراة السوبر أمام الأهلي

الزمالك تعاقد مع صاحب الـ30 عامًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي في أغسطس 2015 لمدة خمسة مواسم، قبل أن تتم إعارته للإسماعيلي لمدة ستة أشهر مقابل 150 ألف دولار.

وعاد الفتى الأسمر إلى بيته اعتبارًا من عام 2016، وفي هذا الموسم (2015-2016) شارك في 30 مباراة بقميص الأبيض، مسجلا ثلاثة أهداف وصانعًا خمسة، ليُتوج بلقبي كأس مصر والسوبر.

بلوغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي إنيمبيا النيجيري بدور المجموعات في أغسطس الماضي، دفع شيكابالا للاحتفال مع جماهير |وايت نايتس| المنتمية لنادي الزمالك.

أثار احتفال اللاعب مع الأولترا غضب مرتضى منصور، وقرر إيقافه وإحالته للتحقيق، في ظل الخلاف القائم بين رئيس القلعة البيضاء والرابطة المحظورة التي يحذر دائمًا من التعامل معها.

وانتهت أزمة شيكابالا بالاعتذار لمجلس إدارة النادي، ليقرر مرتضى منصور رفع الإيقاف عن اللاعب، مكتفيا بتوقيع غرامة مالية عليه.

أزمة جديدة نشبت بين شيكابالا ومرتضى منصور، بعدما قرر المدير الفني محمد حلمي عدم اصطحاب اللاعب إلى الإمارات لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل.

عدم جاهزية قائد الزمالك كانت السبب الرئيسي وراء استبعاده من قائمة الفريق، بعد ابتعاده عن التدريبات خلال فترة الإعداد بمعسكر 6 أكتوبر بالقاهرة.

ليقول مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية: |علاقة شيكابالا بالزمالك انتهت، اعتقد أن اللاعب لا يريد أن يساعد نفسه، وبالتالي فنحن لن نساعده|.