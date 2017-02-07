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بالصور.. «دجاجة» تقتحم لقاء ريو آفي وفييرينسي بالدوري البرتغالي
07
فبراير
2017
00:45 AM
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شهدت مباراة ريو آفي وفييرينسي بالجولة العشرين من الدوري البرتغالي في ملعب مارسولاين دي كاسترو، اقتحام دجاجة لملعب المباراة ما استدعى إلى توقف المباراة بقرار من حكم المباراة
وأخرج لاعبو الفريقين الدجاجة من أرضية الملعب قبل أن يستأنف اللعب مرة أخرى.
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