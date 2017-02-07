شهدت مباراة ريو آفي وفييرينسي بالجولة العشرين من الدوري البرتغالي في ملعب مارسولاين دي كاسترو، اقتحام دجاجة لملعب المباراة ما استدعى إلى توقف المباراة بقرار من حكم المباراة