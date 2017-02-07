أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني أن اللاعبين كان لديهم هدف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، وهو إسعاد الشعب المصري

وقال |تريزيجيه| بتصريحاته في برنامج الحريف الذي يذاع بقناة |dmc|: |جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم، وحاولنا قدر الإمكان إسعاد الجماهير المصرية|.أضاف: |كان نفسنا نفرح الشعب المصري كله ببطولة أفريقيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل|.