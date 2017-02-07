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تريزيجيه: «كان نفسنا نفرح الشعب المصري»
07
فبراير
2017
00:45 AM
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أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني أن اللاعبين كان لديهم هدف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، وهو إسعاد الشعب المصري
وقال |تريزيجيه| بتصريحاته في برنامج الحريف الذي يذاع بقناة |dmc|: |جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم، وحاولنا قدر الإمكان إسعاد الجماهير المصرية|.أضاف: |كان نفسنا نفرح الشعب المصري كله ببطولة أفريقيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل|.
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