ينتظر التشيلي أليكسس سانشيز مهاجم نادي أرسنال، موقف أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل اتخاذ قرار التجديد للمدفعجية، خلال السنوات المقبلة

وقال موقع «جول» العالمي: إن اللاعب الدولي التشيلي يرهن تمديد عقده مع النادي اللندني بتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل، أي تواجده ضمن المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.وينتهي عقد سانشيز مع المدفعجية في الموسم المقبل، وتسعى إدارة النادي للتجديد له.