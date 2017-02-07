أضاف يونس في تصريحات خاصة لـ|فيتو|، أن طارق حامد كان الجندى المجهول في صفوف الفراعنة خلال المباريات الست التي خاضها الفريق في البطولة، وتحمل العبء الدفاعي الأكبر في وسط الملعب، مشيرا إلى أن اللاعب شارك في جميع المباريات وأدى بمستوى ثابت وكان جديرا بثقة الأرجنتينى هيكتور كوبر في قدراته.وتابع يونس أن طارق حامد لاعب صاحب مواصفات وقدرات دفاعية للاعب الوسط المثالى في الكرة الحديثة، ويرتفع مستواه بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى، وأثبت جدارته بالتواجد في التشكيلة الأساسية للفراعنة.واختتم يونس تصريحاته، بأن هبوط الأداء البدني للاعبي منتخب مصر في المباراة النهائية وتراجع الفريق للخطوط الخلفية مبكرا جدا كان وراء الهزيمة من المنتخب الكاميرونى وفقدان اللقب في المحطة الأخيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المنتخب المصرى اكتسب احترام الجميع، وأكد أننا أصبح لدينا منتخب قوى يحتاج للكثير من الاحتكاك خلال الفترة المقبلة حتى يتطور مستواه وينافس بقوة في المنافسات المقبلة.