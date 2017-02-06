موناكو (رويترز) - جمد الاتحاد الدولي لألعاب القوى قواعد تغيير الجنسية بين الرياضيين قائلا إن النظام بات عرضة للانتهاك وإن القواعد يتم التلاعب بها.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل للاتفاق على قواعد جديدة بنهاية العام.

وقال كو للصحفيين يوم الاثنين "أصبح من الواضح للغاية أن قواعد تغيير الولاء - خاصة في افريقيا - لم تعد تفي بالغرض."

وأضاف "ألعاب القوى تقوم على الفرق الوطنية وهي عرضة للتلاعب.."

وتابع "القواعد لا تفرض الحماية الضرورية للرياضيين وباتت عرضة للاختراق. تتلقى العديد من الاتحادات تقارير بشأن رياضيين متاحين للاتجار."

وذكر الاتحاد الدولي للقوى أن الايقاف لن يؤثر على 15 طلبا لتحويل الولاء والتي تم التقدم بها.

وعلى عكس رياضات اخرى مثل كرة القدم تسمح العاب القوى للمنافسين بتغيير جنسياتهم حتى بعد تمثيلهم لدولة ما على المستوى الدولي.

وغير العديد من الرياضيين ولائهم عشية اولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي.

وسيقود حماد كالكابا مالبوم - ممثل افريقيا في مجلس الاتحاد الدولي لالعاب القوى - مجموعة العمل.

وقال مالبوم "الوضع الحالي خاطئ. ما نملكه حاليا هو عبارة عن سوق للجملة بالنسبة للمواهب الافريقية مفتوح لمن يقدم اعلى سعر."

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)